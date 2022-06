US-Jury spricht Bill Cosby des sexuellen Missbrauchs schuldig

Santa Monica: Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby ist in einem Zivilverfahren wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Die Jury in Santa Monica in Kalifornien sah es als erwiesen an, dass sich Cosby im Jahr 1975 an der Klägerin - damals 16 Jahre alt - vergangen hat. Die heute 64-Jährige bekommt nun laut Urteil eine halbe Million Dollar Schadenersatz. Die Entscheidung der Jury ist eine herbe Niederlage für den 84 Jahre alten Ex-Komiker, der als Star der "Cosby Show" einst als Vaterfigur Amerikas galt. Vor fast einem Jahr ordnete das Oberste Gericht von Pennsylvania Cosbys Freilassung an, nachdem er in dem US-Staat rund drei Jahre wegen sexueller Nötigung in Haft gesessen hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2022 02:00 Uhr