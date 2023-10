US-Jazzpianistin Carla Bley stirbt mit 87 Jahren

New York: Die US-amerikanische Jazzpianistin und Komponistin Carla Bley ist tot. Die Freejazz-Größe starb im Alter von 87 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf ihren langjährigen Partner Steve Swallow. In ihren Kompositionen verband Bley mitunter auf ironisierende Weise Elemente aus Jazz, Rock und europäischer Moderne. Die Musikerin hinterlässt ein musikalisches Erbe, das von filigranen Kammerstücken für kleine Ensembles bis zu hin zu großen Orchesterwerken reicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 17:00 Uhr