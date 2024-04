US-Investmentgesellschaft erhält offenbar Zuschlag für Warenhauskette Galeria

Essen: Im Bieterkampf um die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist einem Medienbericht zufolge die Entscheidung gefallen. Der US-Investor NRDC Equity Partners habe den Zuschlag für den Betrieb der verbliebenen 92 Warenhäuser bekommen, berichtet das Handelsblatt. Der Insolvenzverwalter von Galeria, Stefan Denkhaus, habe gestern Abend den Gläubigerausschuss informiert. Die Verträge seien jedoch noch nicht unterschrieben. Der Konzern hat den Bericht nicht kommentiert. NRDC ist die Investmentgesellschaft des Unternehmers Richard Baker. Ihm gehört auch die Mehrheit am kanadischen Warenhausunternehmen Hudson Bay Company über das er schon einmal Eigentümer von Kaufhof war, bevor er die deutsche Warenhaustochter an die Signa Gruppe von René Benko verkauft hatte. Danach fusionierten Karstadt und Galeria Kaufhof. Für die Kette ist es bereits das dritte Insolvenzverfahren. Galeria beschäftigt nach eigenen Angaben in Deutschland mehr als 15-tausend Menschen.

09.04.2024