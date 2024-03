US-Internetkonzern Meta meldete Probleme von Facebook und Co.

Washington: Der US-Medienkonzern Meta mit seinen Diensten Facebook und Instagram meldet eine technische Störung in mehreren Ländern. Wie Meta erklärte, ist man sich des Problems bewusst und arbeite an einer Behebung. Nutzer der sozialen Netzwerke teilten mit, sie seien zum Beispiel bei Facebook ausgeloggt worden und hätten sich dann nicht mehr anmelden können. Die Internetseite "Alle Störungen" - die Online-Probleme in Echtzeit dokumentiert - berichtet von tausenden Meldungen in Deutschland. Inzwischen ist die Zahl der Beschwerden aber wieder deutlich zurückgegangen. Der Grund für die Störung ist bislang nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 19:00 Uhr