US-Immunologe Fauci befürchtet Anstieg der Corona-Zahlen nach Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der führende US-Immunologe Fauci befürchtet in den Vereinigten Staaten einen neuen Anstieg der Corona-Infektionen nach den Feiertagen. Er teile die Sorge des gewählten Präsidenten Biden, dass sich die Lage wegen des Reiseverkehrs an Weihnachten in den nächsten Wochen verschlechtern könnte, sagte Fauci dem Fernsehsender CNN. Biden hatte gewarnt, dass die dunkelsten Tage für die US-Bürger erst noch bevorstünden. Nach Behördenangaben wurden in der vergangenen Woche täglich mehr als eine Million Passagiere an den Flughäfen des Landes abgefertigt. Bereits nach dem traditionellen Familienfest Thanksgiving waren die Infektionszahlen in den USA steil angestiegen. Nun drohe ein Anstieg nach dem Anstieg, warnte Fauci. Dies sei angesichts der zuletzt bereits sehr hohen Zahlen von rund 200.000 bestätigten Ansteckungen pro Tag ziemlich besorgniserregend.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.12.2020 20:00 Uhr