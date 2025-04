US-Gesundheitsministerium beginnt mit Massenentlassungen

Washington: In den USA hat der radikale Personalabbau bei den wichtigsten Gesundheitsbehörden des Landes wie angekündigt begonnen. Medienberichten zufolge erhielten etliche Mitarbeiter am Morgen eine E-Mail mit ihrer Kündigung. Anderen sollen die Zugangskarten zu den Gebäuden des US-Gesundheitsministeriums gesperrt worden sein. Zu den Entlassenen gehören nach Recherchen der "New York Times" und der "Washington Post" führende Wissenschaftler, sowie Manager der Gesundheitsbehörde CDC und der Leiter der Regulierungsbehörde für Tabak. Laut dem zuständigen Minister Kennedy Jr. sind die Stellenstreichungen Teil einer umfassenden Reform seines Hauses. Die Reform ziele darauf ab, die Bemühungen auf die Prävention chronischer Krankheiten zu konzentrieren, hieß es. Dafür sollen die derzeit 28 Abteilungen des Gesundheitsministeriums auf 15 reduziert werden. Die Zahl der Beschäftigten soll von insgesamt 82.000 auf 62.000 gekürzt werden.

