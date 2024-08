US-Gericht wirft Google Kartellverstöße vor

New York: Google hat in den USA einen wichtigen Gerichtsprozess in Sachen Kartellrecht verloren. Das Unternehmen wurde schuldig gesprochen, mit seiner Suchmaschine gegen Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben. Zur Begründung hieß es, Google habe wie ein Monopolist gehandelt, um seine Vormachtstellung zu bewahren. Konkret geht es dabei um Vereinbarungen mit anderen Tech-Giganten. So soll etwa die Firma Apple Milliarden dafür bekommen haben, dass Google auf Apple-Geräten als Standard voreingestellt wird. Insgesamt sollen so rund 26 Milliarden US-Dollar geflossen sein. Geklagt hatten das US-Justizministerium und mehrere Bundesstaaten in den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 23:00 Uhr