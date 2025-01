US-Gericht verkündet Strafmaß im Schweigegeld-Prozess gegen Trump

Washington: Dem künftigen US-Präsidenten Trump wird im Schweigegeld-Prozess heute das Strafmaß verkündet. Das hat der Oberste Gerichtshof entschieden. Trump hatte den Supreme Court eingeschaltet, um den heutigen Termin kurz vor seiner Amtseinführung in zehn Tagen zu verhindern. In dem Prozess ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 US-Dollar Schweigegeld, die Trump vor einigen Jahren an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ. Der Richter hat zum Strafmaß bereits angekündigt, dass er weder eine Geld- noch eine Gefängnisstrafe vorsieht. Unterdessen hat Trump mitgeteilt, dass er ein Treffen mit Russlands Präsident Putin vorbereitet. Dabei soll es um ein Ende des Krieges in der Ukraine gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 10:00 Uhr