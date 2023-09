US-Gericht verhängt weitere Haftstrafen gegen rechte "Proud Boys" wegen Sturm auf Kapitol

Washington: Wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol ist ein weiterer ehemaliger Anführer der rechtsextremen "Proud Boys" verurteilt worden. Er muss unter anderem wegen "aufrührerischer Verschwörung" für 18 Jahre ins Gefängnis, entschied das Bundesbezirksgericht in Washington. Es ist die bisher längste Strafe gegen ein Mitglied der Gruppe. Ein weiterer gewälttätiger "Proud Boys"-Demonstrant wurde zu zehn Jahre Haft verurteilt. Bereits vorgestern waren Gefängnisstrafen von 17 und 15 Jahren gegen Mitglieder der Organisation verhängt worden. Die Demonstranten wollten Anfang 2021 den abgewählten US-Präsidenten Trump an der Macht halten und störten daher eine Sitzung des Kongresses im Kapitol, bei der sein Nachfolger Biden bestätigt werden sollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 06:00 Uhr