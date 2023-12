US-Gericht verbietet Trump Teilnahme an Präsidentschafts-Vorwahl

Washington: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf nicht an den Präsidentschaftsvorwahlen in Colorado teilnehmen. Das hat das Oberste Gericht in dem Bundesstaat im Westen der USA entschieden. Grund ist Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol vor fast drei Jahren. In den USA gibt es einen Verfassungszusatz, wonach Personen von Wahlen ausgeschlossen sind, die sich an einem "Aufstand" gegen den Staat beteiligt haben. Trumps Wahlkampfteam kündigte an, Rechtsmittel beim Obersten Gerichtshof der USA einzulegen.

