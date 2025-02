US-Gericht stoppt Zugang von Musk auf System des Finanzministeriums

New York: Ein US-Bundesgericht hat den Zugang von Tech-Milliardär Musks Abteilung für staatliche Effizienz auf Daten des Finanzministeriums per Eilverordnung blockiert. In einer einstweiligen Verfügung heißt es, wenn vertrauliche Informationen offengelegt werden, bestehe die Gefahr eines irreparablen Schadens, auch wegen erhöhter Risiken für Hackerangriffe. Das Gericht ordnete an, dass Material, das seit dem 20. Januar heruntergeladen wurde, unverzüglich vernichtet werden muss.

