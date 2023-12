US-Gericht schließt Trump von Vorwahlen in Colorado aus

Denver: Der frühere US-Präsident Trump darf nach einem Gerichtsurteil nicht bei den Präsidentschafts-Vorwahlen in Colorado teilnehmen. Wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 sei Trump nicht wählbar, heißt es in der Begründung des Obersten Gerichtshofs des US-Bundesstaates. Bis 4. Januar kann Trump allerdings Rechtsmittel einlegen. Dann dürfte das Oberste Gericht des Landes am Zug sein, das mehrheitlich von konservativen Richtern besetzt ist. Neben Colorado gibt es auch in anderen Bundesstaaten Bestrebungen, Trump von den Vorwahlen der Republikaner auszuschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 02:00 Uhr