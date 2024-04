US-Gericht hebt Urteil gegen Harvey Weinstein auf

New York: Der Vergewaltigungsprozess gegen den einstigen Hollywood-Produzenten Weinstein wird neu aufgerollt. Das höchste Gericht des US-Bundesstaates New York hat die Verurteilung Weinsteins aufgehoben. Das Berufungsgericht hat entschieden, dass der Richter Weinstein in dem Prozess benachteiligt hat. Zur Begründung hieß es, Frauen hätten in dem Verfahren ausgesagt, obwohl sie nicht Teil des Falles gewesen seien. Der 72-jährige Weinstein verbüßt derzeit eine 23-jährige Haftstrafe in einem New Yorker Gefängnis. Trotz des Urteils bleibt er wegen einer Verurteilung in einem anderen Prozess in Haft. Sein Fall hatte die weltweite #MeToo-Bewegung ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 21:00 Uhr