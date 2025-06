US-Gericht blockiert Trumps Einreisestopp für Harvard-Studierende

Washington: Eine US-Richterin hat das von Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für künftige Harvard-Studenten vorerst gestoppt. Zumindest bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen also Ausländer, die an der Elite-Universität einen Platz haben, weiter in die USA kommen können. Die Richterin argumentierte, Harvard würde durch einen sofortigen Einreisestopp ein unmittelbarer und nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen. Gerichte müssten die Gelegenheit haben, den Fall zu prüfen. Trump wirft der Universität unter anderem vor, nicht genug Maßnahmen gegen Antisemitismus zu ergreifen.

