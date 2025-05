US-Gericht blockiert Großteil von Trumps Zöllen

New York: Ein Bundesgericht in den USA blockiert die Pläne von Präsident Trump, weitreichende Zölle zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden "aufgehoben und dauerhaft untersagt", heißt es vom zuständigen Gericht für internationalen Handel in New York. Die Entscheidung betrifft fast alle von Trumps Regierung erlassenen Zölle, also unter anderem die geplanten hohen Aufschläge für Waren aus China, Mexiko und Kanada. Ausgenommen von der Gerichtsentscheidung sind laut CNN die 25-Prozent-Zölle auf Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium.

