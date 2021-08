US-Geologiebehörde befürchtet mehr als 1000 Tote durch Beben auf Haiti

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port auf Prince: Ein schweres Erdbeben hat den Karibikstaats Haiti erschüttert und zahlreiche Häuser einstürzen lassen. Die US-Geologiebehörde USGS gab die Stärke in einer ersten Mitteilung mit 7,2 an. Sie geht davon aus, dass es durch das Beben viele Hundert Tote geben könnte. Die örtlichen Behörden teilten bislang nur mit, es seien mehrere Menschen ums Leben gekommen. Eine genauere Zahl der Todesopfer liege bislang nicht vor, sagte der Leiter des Katastrophenschutzchef Chandler. Das Zentrum des Bebens lag unweit der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud im Südwesten Haitis in rund zehn Kilometer Tiefe. Die Stadt mit rund 60.000 Einwohnern liegt 140 Kilometer von der Hautpstadt Port-au-Prince entfernt. Ein ähnlich schweres Beben vor elf Jahren hatte auf Haiti mehr als 200.000 Menschenleben gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 17:00 Uhr