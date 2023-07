Meldungsarchiv - 27.07.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wellington: Bei der Fußball-WM haben die Titelverteidigerinnen aus den USA den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die US-Spielerinnen und die Niederlande trennten sich 1:1. Zunächst gerieten die Amerikanerinnen sogar in Rückstand, erzielten dann in der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer. Am Vormittag deutscher Zeit spielt Portugal gegen Vietnam und am Mittag trifft Mit-Gastgeber Australien auf Nigeria.

