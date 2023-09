US-Forscher aus Höhle in Südtürkei befreit

Istanbul: Die Rettung eines schwer erkrankten US-Forschers aus einer Höhle in der Südtürkei ist nach neun Tagen erfolgreich abgeschlossen worden. Das gab der türkische Höhlenforscherverband bekannt. Der 40-Jährige war in der Morca-Höhle nahe der türkischen Mittelmeerküste in Not geraten. In einer Tiefe von über 1.100 Metern hatte er eine Blutung im Magen-Darm-Trakt erlitten und konnte aus eigener Kraft nicht mehr herausklettern. Expertenteams aus ganz Europa waren daraufhin in die Türkei gereist, um den Mann zurück ans Tageslicht zu holen. Der Amerikaner wurde zunächst in der Höhle von einem ungarischen Arzt behandelt, der zu ihm hinabgestiegen war. Nun gelang es Rettern, ihn auf einer Trage an die Oberfläche zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2023 02:00 Uhr