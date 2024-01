US-Folk-Sängerin Melanie stirbt mit 76 Jahren

New York: Die Folk-Sängerin Melanie ist tot. Wie ihr Agent und ihre Familie mitteilten, starb sie im Alter von 76 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee. Die Sängerin wurde als Melanie Safka in New York geboren. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie mit ihrem Auftritt beim Woodstock-Festival im Sommer 1969. Neben Joan Baez und Janis Joplin war sie eine der drei Sängerinnen, die dort solo auftraten. Zu Melanies erfolgreichsten Songs gehörten "Brand New Key", "Lay Down (Candles in the Rain)" und eine Cover-Version des Rolling-Stones-Klassikers "Ruby Tuesday".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 15:00 Uhr