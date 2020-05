US- Fliegerbombe im Süden Nürnbergs ist entschärft

Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die zehn Zentner schwere Fliegerbombe im Süden Nürnbergs ist am Mittag erfolgreich entschärft worden. Zur Zeit wird die amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Feuerwehrkran geborgen. Erst wenn sie verladen ist, können die Straßensperrungen aufgehoben werden und die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Heute früh wurde in einem Umkreis von 500 Metern an der Fundstelle evakuiert. 2.700 Anwohner waren davon betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 13:00 Uhr