US-Firma Novavax stellt neuen Impfstoff gegen das Corona-Virus vor

Washington: In den Vereinigten Staaten ist ein neuer Impfstoff gegen das Corona-Virus vorgestellt worden. Das Vakzin der Firma Novavax ist nach Angaben des Herstellers zu etwa 90 Prozent wirksam und laut vorläufigen Daten sicher. An einer Studie zur Wirksamkeit des Impfstoffs waren fast 30 000 Menschen in den USA und Mexiko beteiligt. Bis Ende September sollen laut Novavax Zulassungsanträge unter anderem in den USA und Europa gestellt werden. Der Impfstoff ist den Angaben zufolge leicht zu transportieren und zu lagern und könne deshalb eine wichtige Rolle für Impfkampagnen in den Entwicklungsländern spielen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 15:00 Uhr