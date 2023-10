US-Ermittler finden Schützen von Maine tot

Lewiston: In den USA ist die Suche nach dem Todesschützen von Maine beendet. Zwei Tage nach dem Massaker mit 18 Toten haben Ermittler die Leiche des Verdächtigen gefunden. Medienberichten zufolge lag sie in einer Recyclinganlage, wo der Reservist zuletzt gearbeitet hatte. Wie die Gouverneurin von Maine sagte, hat sich der Mann offenbar selbst erschossen. Der Schütze hatte am Mittwochabend in einem Bowlingzentrum und einem Grillrestaurant in der Kleinstadt Lewiston das Feuer eröffnet. Anschließend entkam er, sein Motiv ist weiter unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 08:00 Uhr