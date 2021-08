US-Einsatz in Afghanistan beendet

Nach Festnahme in Geretsried sitzt mutmaßliche IS-Unterstützerin in Untersuchungshaft

Geretsried: Nach ihrer Festnahme in Oberbayern sitzt eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrororganisation IS nun in Untersuchungshaft. Das hat am Nachmittag die Bundesanwaltschaft auf BR-Anfrage mitgeteilt. Auf ihre Veranlassung hin war die mit Haftbefehl gesuchte Frau kurz vorher in Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, in Deutschland Geld für syrische IS-Mitglieder gesammelt und nach Syrien und in den Libanon transferiert zu haben. Die Frau, deren Alter nicht mitgeteilt wurde, soll damit einem Iraker geholfen haben, der schon seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft sitzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2021 19:00 Uhr