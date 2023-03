US-Drohne stößt über Schwarzem Meer mit russischem Kampfjet zusammen

Meldungsarchiv - 14.03.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Über dem Schwarzen Meer ist ein russischer Kampfjet mit einer Drohne der US-Armee zusammengestoßen. Das hat am Abend das amerikanische Militär mitgeteilt. Es hieß, die US-Drohne sei routinemäßig in internationalem Luftraum unterwegs gewesen und sei von zwei russischen Kampfflugzeugen abgefangen worden. Einer der Jets habe den Propeller der Drohne berührt, daraufhin habe diese zum Absturz gebracht werden müssen. Die USA sprachen von einem unsicheren und unprofessionellen Handeln Russlands. Man wolle nun den russischen Botschafter in Washington einbestellen. Moskau wies die Verantwortung für den Zusammenstoß zurück. Die Drohne sei weder beschossen noch auf andere Weise angegriffen worden, teilte das russische Verteidigungsminsterium mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 20:45 Uhr