US-Demokraten stehen vor Wahlsieg in Georgia

06.01.2021 13:45 Uhr

Atlanta: Der künftige US-Präsident Biden kann sein Amt möglicherweise gestärkt durch eine Mehrheit seiner demokratischen Partei im US-Kongress antreten. Bei der Stichwahl für den Senat im Bundesstaat Georgia liegt auch der zweite Kandidat der Demokraten knapp vorn. Sollte sich das bestätigen, könnten die Demokraten auch im Senat die Mehrheit übernehmen. Dort hätten beide Lager zwar die gleiche Anzahl an Senatoren. In diesem Fall entscheidet laut Verfassung aber die Stimme der künftigen demokratischen Vizepräsidentin Harris. In der anderen Kammer des US-Kongresses, dem Repräsentantenhaus, haben die Demokraten bereits die Mehrheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 13:45 Uhr