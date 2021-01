US-Demokraten stehen vor Wahlsieg in Georgia

Nachrichtenarchiv - 06.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA sorgen die Stichwahlen für Spannung. Dabei werden zwei wichtige Sitze für den Senat in Washington vergeben. Prognosen zeigen, dass mindestens einer an die Demokraten geht. Und auch beim zweiten liegt ihr Kandidat nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen knapp vor dem der Republikaner. Wenn sich dies bestätigen würde, hätten dien Demokraten im Senat eine Mehrheit wie schon im Repräsentantenhaus. Das würde dem künftigen Präsidenten Biden das Regieren erleichtern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2021 11:00 Uhr