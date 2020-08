US-Demokraten setzen virtuellen Parteitag fort

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Milwaukee: Die US-Demokraten setzen ihren virtuellen Nominierungs-Parteitag fort. In den nächsten Stunden wollen sie in einer Online-Abstimmung den ehemaligen Vizepräsidenten Biden zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November küren. Außerdem werden Bidens Ehefrau Jill und der frühere US-Präsident Clinton zu den Delegierten und dem Fernsehpublikum sprechen. Der amtierende Präsident Trump warnte bei einem Besuch der Grenzstadt Yuma in Arizona vor einem Wahlsieg der Demokraten. Biden sei eine Marionette der radikalen linken Bewegung, die eine vollständige Beseitigung der Grenzen Amerikas anstrebe, so Trump.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.08.2020 03:00 Uhr