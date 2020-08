US-Demokraten küren Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Demokraten haben Joe Biden als ihren Präsidentschaftskandidaten nominiert. Der 77-Jährige erhielt bei dem überwiegend online veranstaltetem Parteitag die dafür erforderliche Zahl an Delegiertenstimmen. Er tritt damit bei der Wahl am 3. November gegen US-Präsident Donald Trump an. "Es bedeutet die Welt für mich und meine Familie", sagte Biden nach der Nominierung. Der 77-Jährige wird sich zum Abschluss des Parteitags morgen nochmal äußern und seine Nominierung formell annehmen. In die Wahl ziehen will er mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris, die im Fall eines Sieges die erste schwarze Vizepräsidentin der USA wäre. Harris soll morgen nominiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 06:00 Uhr