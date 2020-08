US-Demokraten beginnen Nominierungsparteitag

Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Milwaukee: Die US-Demokraten haben ihren Parteitag offiziell eröffnet. Sie wollen dabei Joe Biden zum Präsidentschaftskandidaten küren, der am 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump antritt. Der Parteitag steht unter dem Motto "Amerika vereinen" und findet wegen der Corona-Pandemie weitgehend online statt. Die Gastreden sind überwiegend voraufgezeichnet, darunter auch die von Ex-First Lady Michelle Obama. Sie würdigt Biden darin als einen überaus integren und fähigen Politiker, der die Wahrheit sagen und der Wissenschaft vertrauen werde. Biden wisse, was es braucht, um eine Wirtschaft zu retten, eine Pandemie zurückzudrängen und das Land zu führen. All das sprechen Kritiker Amtsinhaber Trump ab. Der erklärte am Abend Ortszeit vor Anhängern im Bundesstaat Wisconsin, für ihn sei eine Niederlage nur im Fall von Wahlmanipulation möglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 04:00 Uhr