US-Demokrat Biden zieht mit Kamala Harris als Vize in den Wahlkampf

Washington: Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, hat entschieden, mit wem er US-Präsident Trump bei der Wahl im Herbst herausfordern will: Er nominierte die kalifornische Senatorin Kamala Harris als seine Stellvertreterin. In seiner Ankündigung bezeichnete Biden die 55-Jährige als "furchtlose Kämpferin für die einfachen Menschen". Harris ist selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin und frühere Staatsanwältin. Sie twitterte, sie fühle sich geehrt, an der Seite von Biden in den Wahlkampf zu ziehen. Mit ihr könnte erstmals eine Schwarze Frau Vizepräsidentin der USA werden. Präsident Trump reagierte prompt und bezeichnete Harris als Lügnerin, ohne genauer darauf einzugehen. - Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 02:00 Uhr