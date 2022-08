US-Delegation besucht Taiwan

Nachrichtenarchiv - 15.08.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Taipeh: Kurz nach dem umstrittenen Besuch der demokratischen US-Spitzenpolitikerin Pelosi ist wieder eine hochrangige amerikanische Delegation nach Taiwan gereist. Geplant sind Gespräche mit der taiwanischen Präsidentin und dem Außenminister. China, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, reagierte erneut verärgert und kritisierte den Besuch als Einmischung in innere Angelegenheiten. Aus Protest gegen den Besuch Pelosis hatte die Regierung in Peking rund um die Inselrepublik ein massives militärisches Manöver gestartet. Zuletzt waren am vergangenen Wochenende 13 chinesische Flugzeuge in den Luftraum Taiwans eingedrungen.

