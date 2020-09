US-Bundesstaaten distanzieren sich von Trump

NATO berät in Sondersitzung über Fall Nawalny

Brüssel: In einer Sondersitzung berät heute die NATO über den Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny. Das hat eine Sprecherin gestern Abend mitgeteilt. Generalsekretär Stoltenberg will sich am Mittag äußern. Die EU-Kommission hat unterdessen Russland zu mehr Zusammenarbeit bei den internationalen Ermittlungen aufgefordert. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach am Abend von einem, so wörtlich, "Mordversuch", den die EU auf das "Schärfste" verurteile. Borrell drohte zudem mit Sanktionen. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch erklärt, dass der Kreml-Kritiker mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Derzeit liegt er im Berliner Klinikum Charite im Koma. Russland weist bislang jede Schuld von sich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2020 08:00 Uhr