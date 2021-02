US-Bundesstaat Virginia schafft Todesstrafe ab

Nachrichtenarchiv - 23.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Richmond: Der US-Bundesstaat Virginia schafft die Todesstrafe ab. Beide Kammern des Parlaments haben für die Abschaffung gestimmt. Die noch ausstehende Zustimmung des Gouverneurs gilt als sicher. In einer Erklärung teilte er mit, in Virginias langer Geschichte habe dieser Staat mehr Menschen hingerichtet als jeder andere. Es sei Zeit, dieser Maschinerie des Todes ein Ende zu bereiten. Nach Behördenangaben wurden in Virginia seit 1976 113 Menschen hingerichtet. - Die Todesstrafe ist in den USA insgesamt eher auf dem Rückzug. In 22 der 50 US-Staaten wurde sie inzwischen abgeschafft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.02.2021 01:00 Uhr