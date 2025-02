US-Bundesrichter hebt Stopp des Abfindungsprogramms für Behördenmitarbeiter auf

Die neue US-Regierung kann ihr Programm zum Personalabbau in den Behörden fortsetzen. Ein Bundesrichter hob eine Klage der Gewerkschaften gegen die aktuelle Kündigungswelle auf. Er argumentierte, die Gewerkschaften hätten nicht das Recht, das Programm anzufechten. Die Gewerkschaften, die mehr als 800.000 Bundesbedienstete vertreten, hatten die Abfindungsanweisung der Regierung als willkürlich bezeichnet. In einer Rundmail an rund zwei Millionen Bundesbeschäftige hatte die Regierung vergangene Woche eine Frist gesetzt, um ein Abfindungsangebot von acht Monatsgehältern anzunehmen und freiwillig auszuscheiden. Nach Angaben des Weißen Hauses haben sich dann etwa 65.000 Bedienstete für das Programm angemeldet.

