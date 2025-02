US-Bundesgericht stoppt Trumps Forderung nach Massenentlassungen in Behörden

San Francisco: Ein US-Bundesgericht in Kalifornien hat den massenhaften Abbau von Personal in Regierungsbehörden durch Präsident Trump vorerst gestoppt. Zur Begründung gab der zuständige Richter an, dass das US-Personalamt nicht befugt sei, Bundesbehörden anzuweisen, Mitarbeitern zu kündigen. Auch die Entlassung von Bediensteten in der Probezeit sei wahrscheinlich rechtswidrig. Die Trump-Administration wollte unter anderem das Verteidigungsministerium dazu bringen, tausende von kürzlich eingestellten Mitarbeitern freizustellen. Gewerkschaften und gemeinnützige Organisationen hatte vergangene Woche dagegen Klage eingereicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 03:00 Uhr