US-Bundesgericht stoppt neue Asylpolitik der Biden-Regierung

Washington: In den USA hat ein Bundesgericht die Asylpolitik der Regierung gekippt. Nach Auffassung der Justiz ist die Regelung rechtswidrig, nach der Migranten ihren Asyl-Antrag schon in ihren Heimatländern oder in den Transitländern auf dem Weg in die USA stellen müssen. Das Urteil könnte die US-Behörden dazu zwingen, die Asylanträge aller Menschen zu prüfen, die das Staatsgebiet der USA erreichen. Das Justizministerium kündigte bereits an, dagegen in Berufung zu gehen. Gegen die aktuellen Regelungen hatten mehrere Hilfsgruppen für Migranten geklagt. Ihr Argument: Mit dem geltenden Gesetz hätten praktisch nur noch Staatsbürger Mexikos eine Chance auf Asyl, die nicht erst einen Drittstaat passieren müssen, um an die US-Grenze zu gelangen.

