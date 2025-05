US-Bundesgericht blockiert fast alle Trump-Zölle

New York: Ein Gericht hat die Zollpolitik von US-Präsident Trump vorerst ausgebremst. Das Handelsgericht in New York hob fast alle der von ihm verhängten Extraabgaben auf, darunter solche auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Zur Begründung erklärten die Richter, Trump habe seine Befugnisse überschritten. Der Republikaner hatte die Zölle per Dekret verhängt und sich dabei auf ein fast 250 Jahre alte Notstandsgesetz berufen. An den Aktienmärkten sorgte das Urteil für Jubel, das Weiße Haus will es anfechten. Es ist denkbar, dass ein Berufungsgericht die Zölle bis zu einer finalen Entscheidung wieder in Kraft setzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 05:00 Uhr