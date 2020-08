US-Bürgerrechtler John Lewis lässt posthum Appell zur Demokratie veröffentlichen

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In einem posthumen Aufruf hat der US-Bürgerrechtler und Kongressabgeordnete John Lewis die Menschen ermahnt, weiter gegen Ungerechtigkeit zu protestieren und zur Wahl zu gehen. Das Wahlrecht sei das mächtigste gewaltfreie Mittel, sich in einer Demokratie für Veränderungen einzusetzen, heißt es in dem Appell, der heute in der "New York Times" erschien. Er wurde auf seinen Wunsch hin am Tag seiner Beerdigung veröffentlicht, rund drei Monate vor der Präsidentenwahl am 3. November. Lewis war am 17. Juli im Alter von 80 Jahren gestorben. - An der heutigen Trauerfeier für Lewis in einer Baptistenkirche in Atlanta nahmen unter anderem die früheren Präsidenten Obama, Bush und Clinton teil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 20:15 Uhr