US-Bürger wird in China wegen Spionage verurteilt

Peking: Ein chinesisches Gericht hat einen US-Bürger wegen Spionage zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es handelt sich um einen 78-Jährigen mit ständigem Wohnsitz in Hongkong und US-Pass. Angaben zum Zeitpunkt seiner Festnahme und zu seinem Aufenthaltsort machte das Gericht nicht. Ebensowenig nannte es Einzelheiten zu den Vorwürfen. Die US-Botschaft in Peking teilte mit, sie sei über den Vorgang informiert, könne sich aber "aus Gründen des Datenschutzes" nicht weiter dazu äußern. Derart hohe Strafen sind für ausländische Staatsbürger in China relativ selten. Die Inhaftierung dürfte die ohnehin schon äußerst angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter belasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 14:00 Uhr