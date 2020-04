US-Bürger bekommen erstmals Corona-Unterstützungsgeld

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Bürger haben in der Corona-Krise erstmals Unterstützungsgeld erhalten. 1.200 Dollar stehen jedem mit einem Einkommen bis zu einer Grenze von 75.000 Dollar zu, um die wirtschaftlichen Folgen des Virus abzumildern. Es werde aber noch daran gearbeitet, das Geld so schnell wie möglich allen bereitzustellen, sagte die US-Steuerbehörde IRS auf Twitter. Die Hilfszahlungen gehören zu einem 2,2 Billionen schweren Konjunkturpaket, das US-Präsident Trump im März in Kraft gesetzt hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 10:00 Uhr