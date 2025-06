US-Botschafterin bekräftigt Warnung an Iran

New York: Die amerikanische UN-Botschafterin Shear hat die Warnung von Präsident Trump an den Iran bekräftigt. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats sagte sie, jeder iranische Angriff gegen Amerikaner werde mit Vergeltung beantwortet. Ihr zufolge dienten die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen der Verteidigung Israels. Das US-Außenministerium hat inzwischen amerikanische Staatsbürger weltweit zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Konkret geht es um mögliche Proteste gegen US-Bürger und -Interessen. Vorher hatte schon das Heimatschutzministerium vor einer angespannten Bedrohungslage in den USA gewarnt. Der Konflikt mit dem Iran erhöhe die Gefahr von Cyberangriffen und von gewaltsamen Übergriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 02:00 Uhr