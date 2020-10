US-Botschaft warnt vor Terrorangriffen auf Ausländer in der Türkei

Nachrichtenarchiv - 23.10.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Die USA warnen vor Terroranschlägen und Attacken auf Ausländer in der Türkei. Die amerikanische Botschaft in Ankara teilte mit, sie habe glaubwürdige Berichte über Angriffe und Geiselnahmen, die US-Bürger und Angehörige anderer Staaten betreffen könnten. Die Warnung gilt für den Raum Istanbul und das Generalkonsulat der Vereinigten Staaten, aber auch für andere Regionen. Gleichzeitig bedankte sich ein Botschaftssprecher bei der türkischen Regierung für die Unterstützung in Sicherheitsfragen. Vorsichtshalber haben die US-Vertretungen in der Türkei die Vergabe von Visa bis auf Weiteres eingestellt. Sie waren in der Vergangenheit mehrfach Ziel von extremistischen Anschlägen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 17:00 Uhr