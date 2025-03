US-Börsenkurse fallen wegen Trumps Zollpolitik

Washington: Die Zoll-Politik von US-Präsident Trump sorgt an der Wall Street für fallende Kurse. Der Dow Jones Index verlor deutlich und auch Technologiewerte gaben nach. Grund ist die wachsende Unsicherheit vieler Börsianer. Sie fürchten durch Trumps Strafzölle negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Der Präsident selbst hatte in einem Interview mit dem Sender Fox News eine vorübergehende Rezession nicht ausgeschlossen. Es sei wichtiger, dass Unternehmen ihre Produktion aus dem Ausland in die USA verlagerten, um dort Jobs zu schaffen, betonte er. Ein Sprecher des Weißen Hauses verwies außerdem auf Zusagen der Industrie. Diese hätten seit der Wahl von Trump zum Präsidenten Investitionen in Billionenhöhe angekündigt. Trump habe bereits in seiner ersten Amtszeit für ein historisches Wachstum bei Arbeitsplätzen, Löhnen und Investitionen gesorgt und werde das auch diesmal tun, so der Sprecher weiter.

