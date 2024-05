New York: Der US-Bestsellerautor Paul Auster ist tot. Er starb gestern im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das berichten die "New York Times" und der britische "Guardian" unter Berufung auf eine enge Freundin des Schriftstellers. Auster schrieb mehr 30 Bücher, die in über40 Sprachen übersetzt wurden und meistens in New York spielen. Im Jahr 1982 wurde er mit "Die Erfindung der Einsamkeit" berühmt, einer eindrücklichen Erinnerung an seinen Vater. International erfolgreich war er auch mit seiner "New York Trilogie" und dem Roman "Leviathan". Auster war auch Filmregisseur, Drehbuchautor und Übersetzer. Verheiratet war er mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2024 06:45 Uhr