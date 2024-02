US-Behörde verbietet Werbeanrufe mit KI-generierten Stimmen

Washington: Die Kommunikationsaufsicht der USA hat automatisierte Werbeanrufe mit Stimmen, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden, verboten. Die Entscheidung der FCC tritt sofort in Kraft. Bei Verstößen kann die Behörde Bußgelder verhängen oder Diensteanbieter sperren, die diese Stimmen übertragen. Das Verbot ist vor allem mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im November wichtig. So ermitteln die Behörden derzeit zu KI-generierten Anrufen im Januar in New Hampshire. Dabei hatte eine täuschend echte Nachahmung der Stimme von Präsident Biden dazu aufgerufen, nicht an der Vorwahl der Demokratischen Partei in dem Bundesstaat teilzunehmen. Die FCC-Chefin Rosenworcel sagte, die Bedrohung durch KI-generierte sogenannte Robocalls, die Wähler in die Irre führen, sei keine Sache der Zukunft mehr, sondern bereits Realität.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 21:15 Uhr