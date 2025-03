US-Autobauer sind vorerst von Zöllen ausgenommen

Washington: Die US-Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada sind in Kraft - für die US-amerikanische Autoindustrie gibt es aber vorerst eine Ausnahme. Wie eine Regierungssprecherin mitteilte, sind bei Importen der US-Autobauer aus den Nachbarländern einen Monat lang keine Zölle fällig. Präsident Trump genehmige den Autobauern diese Frist, damit sie keinen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Zuvor hatte Trump mit den Chefs der Autohersteller Ford, General Motors und Stellantis gesprochen. Seit gestern gelten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada und Mexiko. Die Abgabe wird an der Grenze fällig. In der Regel zahlt sie das importierende Unternehmen. Experten befürchten, dass die US-Industrie darunter leiden könnte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 05.03.2025 22:00 Uhr