US-Außenminister ruft arabische Länder zu Gaza-Vorschlag auf

Washington: US-Außenminister Rubio hat die arabischen Staaten dazu aufgerufen, eigene Vorschläge zur Zukunft des Gazastreifens zu machen. Rubio sagte in einer US-Radiosendung, auch wenn die Länder ihn nicht mögen, der einzige Plan, den es momentan gebe, sei der von US-Präsident Trump. Darin ist unter anderem vorgesehen, die rund zwei Millionen Bewohner des zerstörten Küstenstreifens dauerhaft in arabische Staaten umzusiedeln. Man werde den Ländern Zeit geben, so Rubio, einen eigenen Plan auszuarbeiten. Die Hamas dürfe in Gaza jedoch keine Rolle mehr spielen, denn Israel werde das nicht tolerieren. Rubio besucht nach der Münchner Sicherheitskonferenz Israel, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 03:00 Uhr