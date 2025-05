US-Außenminister Rubio reist zu Ukraine-Gesprächen in die Türkei

US-Außenminister Rubio reist zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg in die Türkei. US-Präsident Trump sagte, es könnte in Istanbul gute Ergebnissen geben. Ein Vertreter des US-Außenministeriums sagte, Rubio werde am Freitag erwartet. Morgen werde er in Antalya an einem Nato-Treffen teilnehmen. Ob Russlands Präsident Putin auch nach Instanbul kommt, ist weiter unklar. Er selbst hatte direkte Verhandlungen dort vorgeschlagen, als Reaktion auf den europäischen Vorstoße einer 30-tägigen Feuerpause in der Ukraine. Der ukrainische Staatschef Selenskyj kündigte an, dass er in Istanbul sein werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 05:00 Uhr