US-Außenminister Rubio beginnt erste Auslandsreise

Washington: Der neue US-Außenminister Rubio reist heute zu seiner ersten nach Panama. Dort will er sich mit Präsident Mulino treffen und unter anderem über den Panamakanal sprechen und diesen besuchen. US-Präsident Trump hat bereits wiederholt deutlich gemacht, dass er die Wasserstraße gerne wieder unter die Kontrolle der USA bringen würde. Sie verbindet den Atlantik und den Pazifik in Mittelamerika miteinander. Panama lehnt jegliche Verhandlungen darüber ab. Im Anschluss reist Rubio nach El Salvador, Guatemala, Costa Rica und in die Dominikanische Republik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 10:00 Uhr