US-Außenminister Blinken trifft Palästinenserpräsident Abbas

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken ist nach seinem Besuch in Jordanien am Morgen nach Israel zurückgeflogen. In Ramallah im Westjordanland trifft er mit Palästinenserpräsident Abbas zusammen. Medienberichten zufolge soll es darum gehen, wie die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg aussehen könnte. Blinken hat sich dafür ausgesprochen, dass die palästinensische Fatah von Abbas wieder die Kontrolle übernimmt - wenn die Herrschaft der islamistischen Hamas beendet ist. Diesen Plan lehnen allerdings die meisten Mitglieder der israelischen Regierung ab, weil sie eine Gefahr für den jüdischen Staat sehen. Die Hamas-Terroristen hatten die Fatah 2007 gewaltsam aus dem Gazastreifen vertrieben. Seitdem hat die Fatah nur noch die Kontrolle über das Westjordanland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 12:00 Uhr